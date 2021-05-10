Мазепин объяснил преклонение колена перед гонкой «Формулы-1»

Российский пилот Никита Мазепин, выступающий за команду Haas в гонках «Формулы-1», заявил, что преклонил колено перед Гран-при Испании из-за Дня Победы.

В Instagram он заявил, что «хочет объяснить свои действия перед гонкой». «Прошло 76 лет со Дня Победы, и никто этого не забыл», – заверил он, добавив, что «преклонил колено в знак уважения» к ветеранам и «людям причастным к Победе». «Спасибо!» – сообщил он.

Традиционно ряд пилотов преклоняет колено в знак борьбы с расизмом и в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»). Часть болельщиков поддержала россиянина, но некоторые заявили, что он пренебрег борьбой с расизмом, пишет «Чемпионат».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nikita Mazepin (@nikita_mazepin)

Перед гонкой Мазепин показал шлем, подготовленный к 9 Мая. Номер 9 на нем сформирован с помощью развевающейся георгиевской ленты, а внутрь добавлена красная звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nikita Mazepin (@nikita_mazepin)

В марте Haas, титульным спонсором которой стал «Уралкалий», представила болид на сезон-2021 в бело-сине-красных цветах. Мазепин выступает в «Формуле-1» в статусе нейтрального атлета без флага и гимна РФ в связи с решением Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством.