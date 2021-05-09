Мнение: О забытой и оболганной Великой Победе

Всего несколько часов остаётся до главного парада в честь Дня Победы. Вполне возможно, что верховный главнокомандующий, как и в прежние годы, скажет о жертвенном подвиге народа. О решающем вкладе в победу над «коричневой чумой» XX века. И, может быть, как-то вскользь упомянет помощь союзников, если вообще сочтёт нужным говорить об этой «мелочи».

Хотя как раз именно эта мелочь и внесла решающий вклад. О чём говорить с высоких трибун теперь решительно не принято. Но на самом деле забывать об этом не только позорно, но и преступно.

Победа во Второй Мировой войне, частью которой была Великая Отечественная, одержал не #СССР. Эту победу обеспечил союз трёх великих держав – Великобритании (тогда – Британской империи), #США и Советского Союза.

То есть, очень важно помнить и понимать, что Победу обеспечили именно партнёрство и взаимовыручка. Ни одна из стран союзников не выиграла бы эту войну в одиночку, без помощи двух других.

Вообще, как оценить именно вклад? По жизням? Но миллионы жертв со стороны СССР были вызваны не столько военными успехами Вермахта, сколько преступными просчётами Сталина. Его кампанией террора, обескровившей командный состав РККА накануне решающих сражений. Его не менее преступной самонадеянностью и верой, что Гитлер не нападёт, пока не покончит с Англией. Его и его присных, разумеется. Тяжелейшие поражения Красной Армии лета-осени 1941 года, как, откровенно говоря, и само начало операции «Барбаросса» – чуть ли не прямой результат всей предшествующей сталинской внешней и внутренней политики. Можно сколь угодно много кивать на Ротшильдов и Рокфеллеров, якобы «подталкивавших» Гитлера на Восток, факт остаётся фактом. Вся сталинская военная доктрина, предполагавшая малой кровью, на чужой территории, решительным ударом оказалась абсолютно не релевантной. И здесь уже Ротшильды с Рокфеллерами не при делах, это родное, отечественное…

Кроме шуток, как оценить вклад военных поставок со стороны #США и Великобритании? Вот эти 2 млрд банок тушёнки, благодаря которым советский солдат был накормлен перед атакой… Эти 431 тыс. грузовиков (чисто для сравнения, в мирное время современный и технологически оснащённый для КАМАЗ с 2008 по 2015 гг. выпустил всего 261 тыс. грузовиков), без которых не было бы знаменитых «Катюш» в том числе… Эти тонны легирующих добавок, благодаря которым броня крепка и танки наши быстры.

Или, скажем, то, что немецкие историки до сих пор именуют «чудом под Москвой». Как оценить вклад в эту победу 600 новых «Харрикейнов», поставленных Великобританией в течение осени 1941 года, притом что на 1 октября на фронтах обороны Москвы оставалось менее 400 боеспособных самолётов? Как можно забыть тот факт, что в ходе контрнаступления на немецкие войска двигались не только советские Т-34 и КВ, но также британские «Матильды» и «Валентайны», заправленные американским топливом? А вот эти 26 сибирских дивизий, переброшенных с Дальнего Востока под советскую столицу на американских локомотивах, благодаря тому, что Соединённые Штаты активно готовились уже к войне с Японией, чем и заставили императора Хирохи́то воздержаться от соблазна ударить в спину СССР?

Как оценить вклад в Победу нескольких английских умников, вообще не нюхавших пороха, но при этом сумевших взломать знаменитую немецкую «Энигму»? Благодаря этому, в частности, советское командование в 1943 году получало стопроцентно точные данные о движении немецких войск и боевой техники накануне Курской битвы, да и в ходе её. Смог бы маршал победы Георгий Жуков быть настолько успешным без этой информации?

Да, с другой стороны, «чудо под Москвой» и победа под Сталинградом, возможно, спасли Великобританию от вторжения – операцию «Морской лев» Адольф Гитлер отменил только в 1942 году, основательно увязнув в войне. Возможно, и Америка осталась целой, благодаря беспримерному героизму советского солдата – в противном случае Германия, разгромив Англию, вероятно, первой получила бы атомное оружие и межконтинентальные ракеты (Вернер фон Браун был очень близок к тому), что позволило бы ей поставить Соединённые Штаты на колени даже без архисложной трансатлантической переброски войск. Ничто нельзя сбрасывать со счетов.

Как и нельзя забывать того самого духа единения во имя Победы. Братских объятий на Эльбе весной 1945 года. Учреждения ООН. Союзничества, а не соперничества.

Вопрос не в том, почему нынешние российские власти готовы об этом охотно забыть. Вопрос в том, почему нынешние россияне, вопреки заветам реальных, а не полумифических дедов готовы разделить эту «забывчивость»?

—