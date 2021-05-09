 

Археологи получили новую информацию о населении древней Камбоджи

09.05.2021, 2:48, Новости дня
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Как утверждают ученые, в одном только регионе Большой Ангкор на территории Камбоджи в древности могли проживать от семисот до девятисот тысяч человек.

К такому выводу археологи пришли после многолетних раскопок, а также изучения артефактов и компьютерного моделирования с использованием искусственного интеллекта.

Речь идет о периоде с девятого по пятнадцатый век нашей эры, уточняют ученые. Сейчас на месте, где тогда стоял большой город с обширными пригородными зонами, растет густой лес. Это и является основной трудностью для исследований, поскольку речь идет о настоящих джунглях. По некоторым данным, площадь заселенной много веков назад территории составляла около 3 тысяч квадратных километров.



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