 

Британские ученые выдвинули новую версию причин смерти Наполеона

09.05.2021, 2:48, Новости дня
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По поводу настоящих причин смерти Наполеона Бонапарта до сих пор спорят ученые из разных стран мира. Наиболее популярной является версия о раке желудка у бывшего императора. Существует также множество теорий о заговорах и отравлениях. Однако со всем этим не соглашаются ученые из Великобритании.

Научный сотрудник университета Де Монфор Парвез Харис считает, что Бонапарт отравился содержащимися в его любимом одеколоне эфирными маслами.

При этом ядовитые вещества проникали в организм Наполеона на протяжении как минимум нескольких лет. То есть, это не было спланированное убийство. Просто Бонапарт, пристрастие к парфюмам которого хорошо известно историкам, слишком увлекся своим одеколоном.



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