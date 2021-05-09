Британские ученые выдвинули новую версию причин смерти Наполеона
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По поводу настоящих причин смерти Наполеона Бонапарта до сих пор спорят ученые из разных стран мира. Наиболее популярной является версия о раке желудка у бывшего императора. Существует также множество теорий о заговорах и отравлениях. Однако со всем этим не соглашаются ученые из Великобритании.
Научный сотрудник университета Де Монфор Парвез Харис считает, что Бонапарт отравился содержащимися в его любимом одеколоне эфирными маслами.
При этом ядовитые вещества проникали в организм Наполеона на протяжении как минимум нескольких лет. То есть, это не было спланированное убийство. Просто Бонапарт, пристрастие к парфюмам которого хорошо известно историкам, слишком увлекся своим одеколоном.
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