Британские ученые выдвинули новую версию причин смерти Наполеона

По поводу настоящих причин смерти Наполеона Бонапарта до сих пор спорят ученые из разных стран мира. Наиболее популярной является версия о раке желудка у бывшего императора. Существует также множество теорий о заговорах и отравлениях. Однако со всем этим не соглашаются ученые из Великобритании.

Научный сотрудник университета Де Монфор Парвез Харис считает, что Бонапарт отравился содержащимися в его любимом одеколоне эфирными маслами.

При этом ядовитые вещества проникали в организм Наполеона на протяжении как минимум нескольких лет. То есть, это не было спланированное убийство. Просто Бонапарт, пристрастие к парфюмам которого хорошо известно историкам, слишком увлекся своим одеколоном.