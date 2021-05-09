 

США заявили об изъятии оружия российского производства в Аравийском море

09.05.2021, 2:46, Новости дня
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Американский крейсер «Монтерей» изъял оружие российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря, информирует пятый флот ВМС США.

В ВМС сообщили, что команда крейсера с целью установить принадлежность судна проводила обычную проверку, которая отвечала нормам международного права. Среди найденного на судне «оружия были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56 и сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы», а также оптические прицелы. Изъятие продолжалось два дня, в четверг и пятницу. После этого экипаж допросили и отпустили. Происхождение и пункт доставки груза должно выяснить следствие, передает РИА «Новости».



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