Мнение: Врач привился Спутником

Очень интересная история из ФБ: моя старая френдесса, врач Марина Мозжерова, поставила эксперимент на себе – привилась “Спутником”. Вот что вышло.

“Моя история вакцинации от ковида.

Хочу рассказать, как я прививалась Спутником и что из этого вышло.

Привиться я решила в марте, после того как многие мои друзья, знакомые, и, главное, муж, сделали прививку хорошо перенесли оба тура. Особо отмечаю мужа, поскольку он признанный в стране специалист в области клинлабдиагностики, имеет сертификат ЕС и Великобритании по сертификации медицинских лабораторий и весь год плотно занимался вопросами диагностики ковида. Он подробно описал свое самочувствие после прививки, все прошло штатно и я решилась ( антител к ковиду у меня не было).

Первую прививку сделала 4 марта. На следуюший день все как у всех – легкое недомогание, вялость, усталость, потом все прошло.

Кроме усталости. Она нарастала постепенно, с каждым днем, и через пару недель я просыпалась утром так, как будто неделю пахала без сна и отдыха.

Так же незаметно появилась одышка. Она нарастала также медленно, но с приближением дня второй вакцинации я уже с трудом поднималась на второй этаж, а простейшая работа с пылесососом, или прогулка с собакой требовала несколько раз остановиться и отдышаться.

Все медики знают, что самому себе поставить диагноз очень трудно из-за сложности обьективной оценки симптоматики. Вот и я списывала все происходящее со мной на усталость от долгой зимы, гиподинамию, депрессию итд итп… Вдобавок, появилась боль в области медиального мыщелка левого коленного сустава. Причем, будучи постоянной, она максимальной интенсивности достигала рано утром, в постели, когда ни о каком движении не было речи. Болело так, что я просто просыпалась от боли и не знала, куда деть ногу.

Как водится, не было бы счастья, да несчастье помогло. 24 марта на похоронах нашего друга, медика 55 лет, перенесшего ковид в легкой форме и скончавшегося от тромбоэмболии спустя месяц от начала заболевания, мои подруги, врачи-иммунологи, увидев, как я еле доковыляла до машины, с тяжелейшей одышкой и с проливным потом, забили тревогу. А у меня через день, 26 марта – втрой этап вакцинации. После непродолжительного, но бурного спора-консилиума, решили прививку отложить и разобраться, что происходит ( спасибо, Елена Володина , Владимир Володин , Татьяна Ланкина !).

Надо сказать, что я была к этому моменту уже в хорошей интоксикации имела полную триаду: одышка-слабость-снижение толерантности к физической нагрузке. Проводим обследование : УЗИ сердца,щитовидной железы, почек, ЭКГ, МРТ органов грудной клетки, ОАК, D-димер, коагулограмма, ренин-альдостероновое соотношение – все в норме! Одышка давит, еле хожу от боли в ноге… Стало скакать давление…

В общем, здоровый по анализам пациент медленно загибается…

Когда я созрела до мысли, что пора искать у себя рак, ( это уже середина апреля),

по внутренней поверхности правого бедра, начиная от того самого медиального мыщелка – участка боли в ноге, появляется ярко-красная, резко болезненная полоса.

Лимфангит, острое воспаление лимфатического сосуда!

Уф, слава Богу, пазл сложился! Врачи знают, что чаще всего причиной этой патологии является стрептококковая инфекция. И я вспоминаю, что в 2008 году, тринадцать лет назад, у меня была травма подколенной области- укус собаки. Швы нагноились, очень долго задивала рана, а через пару лет после этого был о подозрение на миокардит, который пролечили хорошим курсом антибиотиков, после чего все было прекрасно. Но, как видно, очаг инфекции-то остался где-то в эндотелии сосудов, и активизировался после вакцинации.

Курантил 25 мг, затем 50, 75 мг/ сутки, авелокс ( моксифлоксацин), затем бициллин-5.

Сейчас все хорошо, боли, одышки и прочих симптомов нет, самочувствие прекрасное, физическая нагрузка – несколько километров пешком в течение 4-5 часов – легко.

Не претендуя на глобальные обобщения, могу сказать мое частное мнение: все пациенты, имеющие в анамнезе любую сосудистую патологию, должны тщательно обследоваться ПЕРЕД вакцинацией. Динамическое наблюдение должно быть весь период между трехнедельным интервалом.

Я не нашла в литературе описания подобной реакции на антиковидные вакцины” (Марина Мозжерова)

Мораль истории, видимо, такова: на фоне вакцинации ВОЗМОЖНО (но не обязательно!) обострение каких-то застарелых (и дремлющих) инфекционных очагов.