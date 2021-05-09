 

Мнение: А их-то зачем репрессировали?

09.05.2021, 2:34, Разное
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Сходил на “Девятаева” и вспомнил вопрос, который мне давно не даёт покоя. А зачем “вместо лиц квадратные совки” окруженцев-то и узников немецких лагерей репрессировали? Нет, я как монархист и антикоммунист понимаю, что они без репрессий не могут, но этих-то за что, тем более таких героев, как Девятаев? И совесть при этом не мучила или у красных палачей её действительно нет, как я всегда и подозревал? Или это у “товарищей” такая благодарность “героям” за их подвиги, по-другому они просто не умеют? Нет, я понимаю, что у них все вокруг были враги, но героев-то всё-таки за что? И почему, когда они рассказывают будущим поколениям о подвигах советских героев и о всеобщем уважении к ним в великом прекрасном совке, то заодно не расскажут, как этих самых героев в лагеря потом засаживали за подвиги? Или хотя бы за это-то ТОВАРИЩАМ всё же таки стыдно?

Источник: Достало



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