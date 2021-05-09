Полиция Петрозаводска задержала блогера

…за призыв поддержать ветеранов в их борьбе с незаконными постройками.

Полиция задержала карельского блогера Алексея Трунова по пути в магазин из-за публикации с призывом 9 мая поддержать ветеранов Великой Отечественной войны в их борьбе против незаконной пристройки в Петрозаводске. Об этом сам Трунов рассказал «Новой газете».

Сейчас его доставили в участковый пункт полиции для составления протокола по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (Проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). Завтра Трунова планируют повезти в суд, ночь он проведет в спецприемнике.

Трунов приглашал жителей города на собрание в доме с незаконной торговой пристройкой «Невский пассаж». Жители дома — ветераны Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов, а также 74-летний судья в отставке Михаил Гошкиев — 11 лет добиваются сноса незаконной постройки.

«Сама акция, которая будет проведена, это собрание жильцов. Она происходит на территории дома, ее согласовывать не надо ни с кем по закону. Мы просто на 9 мая собираемся поздравить ветеранов и обсудить вот эту дичайшую ситуацию по «Невскому пассажу». Одиннадцать лет беззакония, и уже семь лет не исполняется решение суда. И люди, которые здесь сейчас со мной находятся, они должны эту незаконную торговлю предотвратить, это административное нарушение. Но почему-то наказывают меня», — объяснил Трунов.

Ветераны войны объявляли голодовки, вставали в пикеты и даже сдали свои медали к 70-летию победы в знак протеста против незаконного строительства.

Суд выносил решение о сносе пристройки, но оно до сих пор не исполнено.

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Полиция также изъяла у Трунова самодельный топор, который он нес с собой в рюкзаке. Протокол изъятия в полиции не составили.

Изъятый у Трунова топор. Фото из соцсетей

Силовики посчитали это холодным оружием. Трунов увлекается метанием топоров и за несколько часов до задержания рассказал в соцсетях, как ходил 8 мая в лес, чтобы поупражняться с инвентарем.

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