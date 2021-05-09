 

Ученые рассказали, почему в старости полезно чувствовать себя молодым

09.05.2021, 1:54, Новости дня
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Проблема внутреннего ощущения своего возраста характерна не только для пожилых, но и для людей среднего возраста, говорят ученые. Если вы чувствуете себя моложе, чем есть на самом деле, то у вас появляется дополнительная защита от стресса и его разрушительных последствий.

Так или иначе, функциональные способности человеческого организма с возрастом постепенно ухудшаются. Для того чтобы этот процесс не происходил слишком быстро, не акцентируйте внимание на своем возрасте. Исследования показывают, что те люди, которые чуть ли не до последнего считают себя молодыми и здоровыми, действительно живут дольше и болеют реже.

Результаты научной работы опубликованы в журнале «Психология и старение». Ее авторы – сотрудники Немецкого центра геронтологии.



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