 

Эксперты рассказали, какой будет жизнь в космосе через 10 лет

09.05.2021, 1:54, Новости дня
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До 2030 года следует ожидать появления целого ряда новых профессий, напрямую связанных с космической отраслью. Об этом рассказали авторы доклада KPMG Australia.

По мнению экспертов, спустя десять лет люди смогут в буквальном смысле путешествовать по орбите Земли, а также группы узкопрофильных специалистов отправятся с различными миссиями в глубокий космос. В результате постоянное присутствие людей за пределами земной атмосферы значительно увеличится.

Таким образом, потребуются новые специалисты. Появятся такие профессии, как космический психолог, специалист по общению с искусственным интеллектом, по ремонту оборудования в условиях космоса. Также следует ожидать появления обслуживающего персонала вроде стюардесс на авиалиниях.



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