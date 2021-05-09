Отец с дочерью погибли из-за самогонного аппарата в Мурманске

В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и ребенка из-за возгорания самогонного аппарата. Отец и дочка задохнулись угарным газом, сообщили в региональном СУ СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». Как установило следствие, в одной из квартир Мурманска были обнаружены тела мужчины 1990 года рождения и его дочери 2012 года рождения без видимых признаков насильственной смерти.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что в квартире произошло возгорание. Очаг возгорания находился в помещении кухни. Изъят самогонный аппарат, расположенный на газовой плите», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, произошло возгорание конструктивных элементов самогонного аппарата, вступивших в реакцию с содержимым в виде винных паров. В результате чего в кухне произошло задымление и образование угарного газа, отравление которым явилось наиболее вероятной причиной смерти мужчины и ребенка.

Ранее при взрыве самогонного аппарата в жилом доме в Екатеринбурге пострадал человек.