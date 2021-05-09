 

Минобороны Азербайджана уточнило данные о потерях военных в Карабахе

09.05.2021, 1:53, Новости дня
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За время боевых действий в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября погибли 2 тыс. 895 военнослужащих Азербайджана, еще 19 человек считаются без вести пропавшими, сообщило минобороны республики.

«Погибли 2 895 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Еще 19 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры для их поиска, – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что деятельность российских миротворцев в Карабахе помогает сохранить мир в регионе.



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