 

Участники марша в честь дивизии СС «Галичина» захотели повторить его в Москве

09.05.2021, 1:52, Новости дня
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Во Львове один из организаторов шествия по случаю годовщины формирования дивизии СС «Галичина» Василий Бычко заявил, что такие же марши когда-нибудь пройдут в Донецке и Москве.

Несколько десятков человек собрались на митинг на Лычаковском кладбище. Бычко отметил, что участники марша «впервые в истории Украины прошлись по Киеву». Он заверил, что «следующий будет больше». «Марш Донецк, Москва, мы и туда дойдем. Все идет вперед», – приводит его слова «Страна.ua».

На митинге присутствовали народный депутат Украины София Федина, депутаты Львовского областного совета Святослав Шеремета и Соломия Риботицкая, а также экс-нардеп Ирина Фарион.

Напомним, в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве».



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