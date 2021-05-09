Венедиктов предрек развал России в случае вмешательства государства в изучение истории

“Я всегда считал, что когда государство вмешивается в изучение истории, ничего хорошего для государства (не для истории) не произойдет. Кончится все крахом для этого государства. […] Одна из причин такого быстрого развала Советского Союза, с моей точки зрения – было преподавание истории в школе и затем в общественном пространстве – я имею в виду книги по истории, основанные на марксизме-ленинизме и на сокрытии и искажении части фактов”, – сказал он.

Главред “Эха Москвы” считает, что “именно поэтому население так равнодушно восприняло распад” Советского Союза.

“По очень простой причине: оно понимало – фальшак. Оно понимало, что все, что рассказывает наш государство, во многом носит оттенок фальшака. Чего биться-то за фальшак? И никто не вышел на площадь развала. Никто не защитил Компартию. Где были все эти люди? Это сейчас все такие умные. Так вот я предрекаю, что это возможно, если Российское государство встанет снова на тот же путь”, – объяснил Венедиктов.

Контекст:

В РФ, в частности, утверждают, что СССР “никогда не был союзником гитлеровской Германии”, хотя 23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении, известный как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи.

Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года, в то же время в российской историографии упоминается Великая Отечественная война – с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Закончилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

Советский Союз распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании Союза независимых государств. В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.

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