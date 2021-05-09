Ткаченко о “ласковой украинизации”: Давайте сначала введем штрафы для чиновников

“Я думаю, что мы должны говорить о ласковой украинизации, ставя себе целью, чтобы как можно большее количество населения, в том числе и в Харьковской, и в Одесской областях владело изысканным непринужденным украинским языком”, – отметил он.

По словам Ткаченко, для реализации этой цели, Минкульт запустил платформу по изучению украинского языка, проводит промоакции.

“Сейчас на утверждении в Кабмине находится государственная программа продвижения украинского языка, в котором предусмотрен целый ряд мероприятий, которые мы должны сделать в течение следующих двух – трех лет, в том числе и с КРІ, какое количество населения должно общаться больше на украинском языке”, – добавил министр.

По его словам, чиновники должны показывать пример выполнения требований языкового закона.

“В этом законе об украинском языке есть штрафы, по поводу которых идет дискуссия, можно ли штрафовать сервис, публичный сервис – в магазинах, кафе. Я предложил и имею сторонников в Верховной Раде, “слуг”, которые говорят: давайте сначала введем штрафы для чиновников, для депутатов всех уровней, для депутатов Верховной Рады, для министров, “губернаторов”, всех остальных чиновников. Я думаю, что население это воспримет очень хорошо. Потому что, если все те, кто принимает законы, покажут пример, тогда уже можно переходить к каким-то историям, связанным со штрафами в местах бытового обслуживания. Я не против. И в быту мне приятно, когда я теперь звоню заказать какую-то еду в ресторан, мне всегда отвечают на украинском. Это приятно”, – добавил он.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.

Согласно опросу, который в феврале провели Киевский международный институт социологии и социологическая компания SOCIS, 52,7% граждан Украины дома разговаривают на украинском языке, 23,5% – на русском, 22,5% – на двух этих языках, 1,2% – на другом языке.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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