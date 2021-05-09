 

В США прекратили расследование по делу о выплатах порноактрисе за молчание о ее связи с Трампом

09.05.2021, 0:54, Новости дня
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Это дело было открыто из-за утверждений, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн в 2016 году заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд (сценическое имя Сторми Дэниелс) $130 тыс. за молчание об отношениях с Трампом. 

ВВС отмечает, что в феврале 2021-го комиссия провела закрытое заседание по этому делу и “зашла в тупик” – голоса при принятии решения разделились пополам. Голосование состоялось через несколько месяцев после обнародования внутреннего отчета комиссии, в котором говорилось, что есть основания считать, что команда Трампа сознательно нарушила закон о финансировании избирательной кампании.

6 мая комиссия сообщила, что пришла к выводу о необходимости закрыть дело. 

Контекст:

Газета Wall Street Journal сообщила в январе 2018 года, что в октябре 2016-го, за месяц до выборов президента США, Коэн договорился с адвокатом Клиффорд о выплате ей $130 тыс. за неразглашение информации о предположительной интимной связи с бизнесменом. Тогда Коэн отверг эту информацию. 

В марте того же года актриса рассказала, что в 2011 году ей угрожали, заставляя молчать о связи с Трампом. По словам актрисы, она состояла в отношениях с нынешним президентом США в 2006 году (тогда он уже был женат на Меланье Трамп), но представители американского президента эту информацию отрицали.

Коэн сообщил, что в 2016 году заплатил Клиффорд, но не уточнил цели денежной компенсации. В Белом доме сообщили, что актриса проиграла суд, пытаясь добиться отмены соглашения о молчании. После этого Клиффорд заверила, что готова вернуть президенту США $130 тыс. за право рассказывать об их романе.

Осенью 2018 года она издала книгу Full Disclosure, которую The Guardian “интимным портретом неуверенного в себе и неуклюжего Трампа”.

Трамп сначала говорил, что не знал о деньгах, которые его юристы выплатили порноактрисе, а потом заявлял, что узнал о них “позже”. По словам Трампа, актрисе передавали его личные деньги, а не из фонда предвыборной кампании.

В декабре 2018 тогда Коэн заявил, что Трамп знал обо всем, что происходило во время избирательной кампании 2016 года, в том числе о противозаконности выплаты отступных за молчание женщинам. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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