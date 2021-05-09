Сотрудники «Сима-ленд» устроили акцию памяти перед Днем Победы

Сотрудники компании «Сима-ленд» перед Днем Победы устроили масштабную акцию в память о погибших в Великой Отечественной войне. В офисе компании они станцевали вальс.

«Шесть тысяч человек разучивали этот танец на протяжении полутора месяцев. И одновременно шли ролики о том, сколько людей погибло, о военных годах. Затем ребята открыто со сцены поделились с коллегами, ради чего они танцуют этот вальс. Один хотел почтить память деда-героя, девочка тоже хотела танцем почтить погибшего на войне предка. Люди сделали осознанный выбор и прекрасно понимали, ради чего все это: чтобы отдать дань памяти нашим предкам, которые победили в Великой Отечественной войне и спасли нашу Родину от уничтожения», – рассказал Ura.ru владелец компании Андрей Симановский.

Для реализации задумки из офиса компании пришлось убрать всю мебель. Все сотрудники при этом оделись одинаково, на их головах были пилотки, а на груди – георгиевские ленты. Для соблюдения мер защиты в период распространения коронавируса каждый сотрудник был в медицинской маске.

Ранее россиянам предложили принять участие в акции «Свет Победы». Для участия в акции нужно ровно в 21.50 выключить свет, подойти к окну и зажечь фонарик, после выложить это видео в Instagram, TikTok и другие соцсети с хэштегом #СветПобеды.