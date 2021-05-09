 

Участница Pussy Riot бросила православного активиста и ушла к депутату Люсе Штейн

09.05.2021, 0:38, Новости дня
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Участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн рассказали о том, что состоят в романтических отношениях. Прежде у Алехиной был роман с так называемым православным активистом Дмитрием Энтео (Цорионовым).

Штейн рассказала «Дождю» о том, что встречается с Алехиной.  Сообщается, что отношения у них «завязались прошлой осенью». В Facebook Алехина в ответ на соответствующий вопрос заявила, что Энтео «сам по себе теперь», а за нее и Штейн «вроде как рад». 

На Алехину заведено уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Как указывает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания», передает РИА «Новости».

Большинство фигурантов отправлены под домашний арест. С конца января Алехина также находится под домашним арестом. Штейн в апреле изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

В марте Пресненский суд Москвы приговорил Александра Мучаева, обвиняемого в наезде на автомобиле на полицейского в ходе акции 23 января, к одному году колонии условно. Мучаев был за рулем автомобиля, в котором находились Алехина и Штейн. Когда полицейские попытались задержать девушек, машина начала движение и бампером задела одного из них.

Напомним, Энтео прославился в связи с так называемыми «православными дружинами». Однако в 2017 году Мила Одегова заявила, что стала главой скандально известного движения «Божья воля», заняв место Энтео, который «сдружился с нераскаянными богохульниками».



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