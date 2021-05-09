 

Россия, США, ЕС и ООН высказали обеспокоенность насилием в Иерусалиме

09.05.2021, 0:38, Новости дня
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Участники «квартета» по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ЕС, ООН) заявили, что обеспокоены актами насилия в Восточном Иерусалиме.

Как сообщается на сайте МИД России, 8 мая в связи с обострением ситуации в Восточном Иерусалиме состоялись консультации спецпредставителей «квартета», по итогам которых было согласовано совместное заявление. В нем выражается «глубокая озабоченность в связи с происходящими на ежедневной основе актами насилия». В частности, речь идет о столкновениях «между палестинцами и сотрудниками израильских служб безопасности» на Храмовой горе.

Кроме того, беспокойство вызывают «провокационные заявления некоторых политических сил, запуск ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа в направлении Израиля», а также «нападения на палестинские фермерские хозяйства» на Западном берегу Иордана. Указывается на угрозу «выселения палестинских семей из мест их исконного проживания».

«Квартет» выступил «против любых односторонних шагов, которые лишь усугубят и без того напряженную ситуацию». Израиль призвали «проявить сдержанность» и не обострять обстановку в месяц рамадан. «Квартет» призвал «все стороны соблюдать и уважать статус-кво святых мест» и подтвердил «приверженность достижению «двухгосударственного» урегулирования через переговоры».

Напомним, ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.



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