“Мне неизвестны научные экскурсы в историю того, что это такое”. Ткаченко прокомментировал идеи Авакова и Мендель о языке

Об этом министр сказал, отвечая на вопрос, поддерживает ли он идеи развития “украинского русского”.

Журналист уточнила, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в конце марта заявлял, что его книга написана на “русском слобожанском” языке.

Кроме того, 4 апреля тогда еще спикер президента Юлия Мендель говорила о необходимости “сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык”.

“Мне неизвестны экскурсы научные в историю того, что такое украинский русский или слобожанский. Есть украинский язык, есть русский, есть суржик”, – подчеркнул Ткаченко.

Контекст:

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным государственным языком в Украине является украинский, он “полностью защищен”, а “все, кто поднимает вопрос языка, национальности и церкви, хотят временно “хайпануть” с большими последствиями для многих людей”.

Заявление Мендель критиковал языковый омбудсмен Тарас Кремень. По его словам, оно “не имеет перспектив”, согласно Конституции, единственным государственным языком в Украине является украинский. Кремень подчеркнул, что защита языка – это и защита национальных интересов Украины.

Согласно опросу, который в феврале провели Киевский международный институт социологии и социологическая компания SOCIS, 52,7% граждан Украины дома разговаривают на украинском языке, 23,5% – на русском, 22,5% – на двух этих языках, 1,2% – на другом языке.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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