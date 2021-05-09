Визит Блинкена в Украину не принес результатов – Илларионов

“Посмотрим на итоги. Сейчас мы видели затраты, это длинные вереницы автомобилей, серьезная подготовка, переговоры и так далее. Это было показано украинскими и американскими СМИ, все это видели. Теперь что в сухом остатке? Для чего приезжал госсекретарь, что Украина получила от этого? Министра иностранных дел Украины [Дмитрия Кулебу] неоднократно спрашивали: “Какие результаты визита?” Ответ: “Главное, что визит состоялся”. Такой ответ говорит о том, что других результатов нет”, – сказал он.

По словам экономиста, есть вопросы, на которые нет ответа.

“Какие документы подписаны, какие соглашения, хотя бы декларации, на сколько изменился объем помощи США, удалось ли преодолеть то снижение военной помощи, которое США осуществили за первые 100 дней администрации Байдена, удалось ли увеличить хотя бы до $1 млрд? Удалось ли добиться того, что введены санкции, чтобы остановить “Северный поток-2″? Нет”, – объяснил Илларионов.

Он отметил, что нет прогресса ни в вопросе вступления Украины в НАТО, ни в получении плана действий по членству в НАТО “или хотя бы получении статуса главного союзника вне НАТО”.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. 7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Блинкен прибыл в Киев 5 мая. Это был его первый визит в Украину в качестве госсекретаря. 6 мая госсекретарь США провел встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, представителями парламентских фракций и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, Кулебой, предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, а также представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов.

По словам Блинкена, перед Украиной стоят два вызова – РФ и коррупция. “Эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и лиц, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа”, – подчеркнул госсекретарь США.

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