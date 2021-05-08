Яхта и грудь Оксаны Самойловой – Личное мнение

Пока семья Джигана отдыхает на яхте, публика в Сети считает их деньги. Где-то прочитала, что аренда лодки, которой они пользуются, обходится в 60-90 тысяч евро в неделю.



Фото: Соцсети

Народ гадает: откуда деньги?

Я расскажу. Заодно и обсудим новые, криво пришитые Оксанкины сиськи.

Погнали!

Мне было смешно читать предположения о том, что Самойлова заработала бешеные миллионы на продаже своей косметики.

Гивы в умирающей соцсети Инстаграм тоже не приносят приличных денег.

Джиган растолстел и давно не поёт ртом, кажется. Да, и сколько он там напоёт? Его уже давно никто не помнит. Стас Михайлов напоёт. Лепс напоёт. А Джиган — нет: он никому не впёрся.

Возникает закономерный вопрос: откуда деньги?

Да ниоткуда: не нашлись желающиевзять лодку в аренду, поэтому на неё пустили по бартеру семейство Джигана. Вы нам — пиар нашего корыта, а мы вам дадим в этом корыте поплавать.

Люди, которые плавают на своих лодках или хотя бы на арендованных за свои деньги, не пихают в каждый кадр название корыта. Наоборот: мы этого избегаем.

А те, кого пустили по бартеру, обязаны отрабатывать денежку: и название яхты засветить так, чтобы всем глаза им намозолить, и пост характерный написать, как это сделала Оксана:

Это совсем-совсем другие Мальдивы. Жить тут на лодке — это что-то просто фантастическое. У нас нереальная программа путешествия по атоллам с акулами, дельфинами, китами, мантами, ужинами и обедами на необитаемых островах.

Теперь, надеюсь, про этих бедных родственников вам всё понятно?

Переходим к новым Оксанкиным сиськам.

Ну, ужасно же, не?

Одна — выше другой, имплантанты — не по размеру, контурирование — как у тайских трансвеститов. Видимо, тоже по бартеру делала. А уж эти синие наколки на боку лично у меня ассоциируются то ли с подворотней, то ли с шестом, то ли с шестом в подворотне.

В общем, не переживайте: не только у вас, мои крольчатки, всё плохо, бгг.

Как дела? Нравится Оксанкин свежепришитый силикон?

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