Мнение: Девочки-дизайнеры и что с ними делать

Еще одна "девочка-дизайнер".

Прислал читатель из Владимира.

Добрый день, Борис!

В коллекцию дизайнерских ляпов из Владимира. Билборд посвященный владимирцу Герою Советского Союза Крайнову Александру Иосифовичу. На заднем фоне проглядывается кабина бомбардировщика люфтваффе Хейнкель 111. Увлекаюсь военной историей, поэтому ляп сразу же бросился в глаза. Остальным, как мне кажется, глубоко фиолетово, что нарисовано. Кто был инициатором, не знаю. Думаю что мэрия, т. к. билборды на тему героев владимирцев размещены по всему Владимиру.



Бомбардировщики Люфтваффе Хе-111. Кстати, на машине этого типа из плена бежал Девятаев.

И еще на тему "девочек-дизайнеров".

История с флагами императорской Японии во Владивостоке https://colonelcassad.livejournal.com/6756729.html получила продолжение.

Местная мэрия, учитывая общественный резонанс, решила не ограничиваться заменой флагов, но и пообещала наказать виновных.

Сообщается о том, что будут наказаны https://russian.rt.com/russia/news/859999-vladivostok-zamena-flagov ответственные лица из департамента культуры Владивостока (по всей видимости, те, кто осуществлял приемку выполненных работ), а подрядчик за выполненные работы не получит денег, так как выполнена работа ненадлежащим образом.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города, ряд местных жителей усмотрели в вывешенных флагах с изображением ордена Отечественной войны на фоне красно-белых лучей сходство со стягом ВМС Японии.

Позднее флаговые консоли заменили на российский триколор.

«В отношении ответственных лиц управления культуры города будут приняты соответствующие меры реагирования», — сообщили в администрации.

Агентство сообщает, что контракт по установке флаговых консолей был заключён с подрядчиком, который не выполнил условия.

«Согласно каталогу оформления улиц, рекомендованному к использованию в работе оргкомитетом «Победа», в качестве одного из вариантов для флаговых консолей может использоваться изображение ордена Отечественной войны на фоне из расходящихся красных лент. При этом пространство между полосами остаётся пустым. Однако исполнитель работ изготовил флаги на бело-красном фоне», — отметили в пресс-службе.

Ну хоть так. В иных случаях последствий совсем не бывает.

С моей точки зрения, в целях купирования происков "девочек-дизайнеров", для подобных мероприятий было бы на первыом этапе достаточно следующих мер:

1. При проявлении синдрома "девочки-дизайнера", подрядчик на срок от 1 до 3 лет (в зависимости от тяжести исторического невежества транслируемого в массы) отлучается от любых государственных контрактов и заказов. Соответствующие "черные списки" мог бы составлять тот же Минкульт.

2. Лица состоящие на государственной службе и ответственные за приемку работ в таком виде – на год лишаются всех премий и доплат. При повторной халатности – увольнение.

3. По поводу таких эпизодов, крайне желательно публиковать в прессе как ФИО подрядчиков, так и ФИО ответственных лиц, чтобы абстрактная "девочка-дизайнер" обрела свое лицо.

Уверен, что если начать хотя бы с данных нехитрых мер, количество подобной пахабщины, которую лепят к праздничным дням, существенно снизится.

Можно отметить, что как только начали загребать дурачков постящих фотки Гитлера, Гиммлера и Власова на сайте "Бессмертного полка", количество таких публичных дурачокв существенно сократилось, ибо теперь у "шутки" есть неиллюзорные последствия – начиная от штрафов и заканчивая судимостью.

Разумеется, если бы тут ничего не делали, они бы так и изгалялись под вздохи "Ну как так-то". Уверен, что нужна системная практика работы с "девочками-дизайнерами" и несколько показательных дел, можно начать с административных.

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