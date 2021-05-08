В парашютном десанте в Эстонии приняли участие американские генералы

Американские генералы Майкл Курилла и Кристофер Донахью приняли участие в масштабном парашютном десанте в Эстонии, сообщил главный штаб эстонских Сил обороны.

Курилла – генерал-лейтенант, командующий восьмым воздушно-десантным корпусом, Донахью – генерал-майор, командир 82-й воздушно-десантной дивизии США, передает РИА «Новости».

Сценарий учений предусматривает «освобождение» аэропорта в Эстонии от занимавших его частных военных компаний. После приземления десантников прошел учебный бой. В качестве противников выступали эстонские военные и ополчение.

Напомним, военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тысяч военнослужащих.