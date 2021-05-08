Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка

Украинские военные обстреляли поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка, погиб мирный житель, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

В сообщении говорится, что в результате обстрела, который велся со стороны вооруженных сил Украины, «погиб мирный житель 1939 года рождения». Украинские силовики открыли огонь по западу Донецка около 17.20, повреждены здание школы и несколько домостроений, передает «Донецкое агентство новостей».

Накануне украинские силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев на западе Донецка, попав снарядом на площадку детского сада.