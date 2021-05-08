 

Хакеры сорвали работу крупнейшей трубопроводной компании США

08.05.2021, 23:44, Новости дня
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В результате кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline могут начаться перебои в поставках топлива в стране, информирует Bloomberg.

Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. В атаке подозревают группу хакеров DarkSide. Компании пришлось временно приостановить работу, передает ТАСС.

На фоне кибератаки в США подорожали цены фьючерсов топлива. Стоимость поставок бензина на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 0,85% – до 2,1317 доллара за галлон (3,785 л), дизельного топлива – на 1,06%, до 2,0106 доллара за галлон. Bloomberg не исключает «волнении на рынках горючего и перебои в поставках бензина и дизельного топлива на Восточном побережье США».



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