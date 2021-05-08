Барак и Мишель Обама рассказали о потере члена своей семьи

Сегодня, 8 мая, 44-й президент США и экс-первая леди объявили, что ушел из жизни их любимец, друг и член семьи – 12-летний пес по кличке Бо. В Белом доме Бо называли первой собакой Соединенных Штатов Америки. Это звание ввели специально для него по аналогии с термином “Первая Леди”. Супруги с разницей в полчаса опубликовали на своих страницах в Instagram прощальные посты, сопроводив их архивными фотографиями:

Сегодня наша семья потеряла настоящего друга и верного спутника. Больше десяти лет Бо постоянно присутствовал в наших жизнях – он был рад нас видеть как в хорошие, так и плохие дни. Он вытерпел всю ту суету, что царила в Белом доме, он громко лаял, но никогда не кусался, любил летом прыгать в бассейн, был невозмутим с детьми, жил ради кусочков лакомств с нашего стола, и у него была отличная шерсть. Он был тем, в ком мы так нуждались, и даже больше. Мы будем очень скучать по нему,

– написал 59-летний Барак Обама.

Сегодняшний день был тяжелым для нашей семьи. Мы попрощались с нашим лучшим другом – нашим псом Бо, который долго боролся с раком. Во время предвыборной кампании 2008 года мы пообещали нашим дочерям, что после выборов заведем щенка. Все это время Бо был настоящим товарищем для девочек. Мы даже представить не могли, сколько он будет для нас значить… Он каждый день встречал девочек из школы, виляя хвостом. Он был с нами в офисе, и, когда мы хотели отдохнуть, тут же прибегал с мячом в зубах… И он очень помог нам с Бараком, когда девочки поступили в колледж и наш дом опустел. Весь этот год, когда мы все время были дома из-за пандемии, поверьте, никого не было счастливее Бо. Все под одной крышей – прямо как в тот день, когда мы взяли его. Я всегда буду благодарна за эти последние дни, что мы провели с ним. Он прожил замечательную жизнь, полную игр, объятий и вечеров на диване,

– написала 57-летняя Мишель Обама, добавив в конце просьбу, чтобы все, кто прочитал этот пост, обняли своих питомцев и почесали им их животы.

Барак и Мишель Обама с дочерьми Малией и Наташей и собаками Санни и Бо, июль 2020 года

Кобель породы португальская водяная собака по кличке Бо родился в октябре 2008 года и появился в семье Барака Обамы в апреле 2009 года, спустя четыре месяца с победы Барака Обамы на президентских выборах. На своей первой пресс-конференции в качестве главы государства Обама ответил, что хотел бы взять собаку из приюта, добавив, что большинство бездомных собак “такие же беспородные как и он”. Также он сказал, что им важно найти собаку гипоаллергенной породы из-за аллергии одной из его дочерей.

12 апреля сенатор Эдвард Кеннеди подарил 6-месячного щенка семье президента. Позже Обаму критиковали в прессе за то, что вопреки его словам они завели собаку от заводчика. На что президент возразил, что это был подарок, но все же пообещал направить пожертвование в благотворительный фонд для поддержки животных из приютов.

В течение всей жизни пса были опубликованы четыре детские книги о нем и было продано множество плюшевых игрушек, сделанных в виде черной собаки с белыми лапами и грудью.

О жизни после Белого дома Мишель Обама, которая уже больше 27 лет замужем за Бараком Обамой, рассказала в интервью Опре Уинфри в феврале 2020 года. Самые яркие цитаты из него мы собрали здесь.