Мнение: Миллионы тестов, миллионы тестеров. Афера века

“Индия закрылась на самый масштабный карантин в мире: людям запретили даже выходить из дома… Из-за коронавируса в Индии отменены полеты и поезда. Работают только основные службы, людям нельзя выходить на улицу.



По данным на 25 марта, в Индии зафиксировано 536 случаев коронавирусной инфекции, 10 человек умерли. Чтобы остановить распространение болезни, 22 марта в Индии ввели «народный комендантский час» и призвали население не выходить из домов с семи утра до девяти вечера.

Затем ограничение ужесточили: с 25 марта людям полностью запрещено выходить из домов. Каким образом в таких условиях население должно снабжать себя продуктами, пока не понятно, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на своих корреспондентов в стране. Накануне ужесточения карантина люди смели продукты с полок магазинов, добавляет The New York Times. В Индии вводится самый масштабный карантин в мире, констатирует издание.

В городах продолжают работать только основные службы — полиция, пожарные и так далее, — была запрещена работа общественного транспорта и метро. Офисы и храмы были закрыты, а границы городов — заблокированы. Индийские железные дороги закрыли пассажирские перевозки. Небо над Индией также было закрыто: с 24 марта запрещены в том числе внутренние рейсы.

Такой карантин должен продлиться 21 день. «Если мы не сможем справиться с предстоящими 21 днями, мы будем отброшены назад на 21 год», — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он добавил, что Индия находится на критической стадии, когда даже один неверный шаг может привести к распространению вируса. В Индии застряли не меньше 10 тысяч россиян. Их выгоняют из гостиниц и угрожают избиением”.

Впечатляет, не правда ли? “Самый масштабный карантин в мире”. “Один неверный шаг может привести к распространению вируса”. Вот, значит, как теперь реагируют в Индии на угрозу ковида! Научены, стало быть, горьким опытом – еще бы, 400 тыс. “зараженных” в день! Миллион в три дня!! Ахтунг!! Вот вам ваша беспечность!

Цитата подлинная, из самого честного издания – рижской “Медузы”. Правда, с маленькой поправкой: эта информация – весны прошлого года. Точнее – статья от 25 марта 2020 года.

Другими словами – локдауны, маски и весь прочий джентльменский набор, который навязывался всем странам по всему миру – в Индии тоже имел место, и был начат даже раньше, чем у нас в России. С типовым восточным фанатизмом. Вопрос – откуда ж “вспышка ковида”?

Ответ дал опытный “борец с эпидемиями” в моем блоге: он обратил внимание на то, что обработать и выявить ЗА ДЕНЬ несколько миллионов тестов ПЦР, с тем, чтобы обнаружить из них 400 тысяч (!) позитивных, и так день за днем, сводя воедино данные, поступающие из огромной страны и тысяч, если не десятков тысяч лабораторий (в каждой из которых обрабатывают тесты ПО ОДНОМУ, “ручками”) – задача абсолютно нереальная.

Замечу – конечно, ДА: это ведь даже не работа с какими-то “облачными данными” и с “вводом-выводом циферок” – то, что можно худо-бедно поручить компьютеру; нет, это работа с физическими объектами химическими способами, работа РУЧНАЯ, весьма кропотливая. И ведь она, получается, должна быть синхронизирована в пределах суток (включая и тех, кто поставляет расходники, и тех, кто оснащает бригады “тестовиков”, и тех, кто подгоняет эти самые МИЛЛИОНЫ людей “на тестирование”, одновременно в самых разных точках весьма неоднородной страны на огромной территории).

МОЖЕТ БЫТЬ, задачу такого уровня сложности могли бы решить американцы. Причем не нынешние, а прежние, годов так 40х-50х, когда Америке действительно все было по плечу, и люди умело работать одновременно и творчески, и чертовски слаженно. Но индийцы?? В одной из наиболее нищих стран мира? Где до сих пор массовая неграмотность?

В Индии, во-первых, просто нет столько квалифицированного персонала – обрабатывать несколько миллионов тестов в день по всей стране одновременно. Во-вторых тут уже не надо.

Другими словами, мы имеем дело с величайшей ТУФТОЙ, которую знала история. Фильм “Хвост виляет собакой” тихо курит в сторонке. Тут афера такого масштаба, туфта настолько грандиозного охвата – что только, как говорится, крякнуть и перекреститься. А вообще, конечно – волосы шевелятся на голове. КАК ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ?? Не тесты, конечно – тут понятно, что никак не делают. Как они заставляют весь мир глотать всю эту макабрическую туфту?!

Это что-то невероятное.