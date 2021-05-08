Ткаченко: Если бы на момент закрытия медведчуковских каналов существовал закон о СМИ, возможно, не нужны были бы санкции

Такое мнение в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 8 мая, рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

“Если бы на момент закрытия медведчуковских каналов существовал закон о СМИ, возможно, не нужны были бы санкции СНБО. Потому что в законе есть пункт 9, который четко предусматривает полномочия Нацсовета относительно медиа, которые занимаются российской пропагандой, пропагандой войны и всего остального”, – сказал он.

По мнению Ткаченко, диалог о проекте закона “сыграл плохую шутку”.

“Я думаю, что закон уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее, вносить в Верховную Раду, потому что он создает равные права для всех игроков на медиарынке. И это, кроме всего того, еще и наши обязательства по ассоциации с ЕС. Мы должны были принять этот закон еще два или три года назад”, – добавил он.

Контекст:

Законопроект “О медиа” №2693 авторства нардепов от “Слуги народа” был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. Его отправили на повторное первое чтение, но затем в 2020 году зарегистрировали еще два других законопроекта о медиа.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект “О медиа”.

Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев считает, что законопроект в первом чтении могут принять до конца весны 2021 года.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов.

Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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