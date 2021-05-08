В Праге на месте памятника Коневу открыли выставку с напоминанием о советской оккупации 1968 года

Мероприятие, которое организовала некоммерческая организация, будет работать до января 2022 года.

“С помощью текстов и фотографий, а также посредством аудиовизуальной колонки с историческими кадрами выставка представляет истории, иллюстрирующие роль Советского Союза в чехословацкой истории: освобождение от нацизма через тоталитарные 1950-е годы, оккупация в августе 1968 года и до вывода советских войск из страны”, – объяснили чиновники.

В администрации района назвали Конева и советских военных “палачами”, которые пришли в Прагу.

“Необходимо постоянно показывать, как легко превратиться из освободителя в оккупанта”, – подчеркнул глава администрации района Прага-6 Ондржей Коларж.

Контекст:

Во время Второй мировой войны Прага – на тот момент столица Чехословакии – была освобождена в результате Пражской наступательной операции 6–11 мая 1945 года. Конев был одним из командующих советской группой войск. Однако в Чехии к Коневу относятся отрицательно из-за его причастности к подавлению Пражской весны в августе 1968 года. В 2018 году Чехия признала эти события вторжением и оккупацией.

Памятник Коневу в Праге демонтировали 3 апреля 2020 года. Чешские власти заявляли, что планируют поместить памятник, который ранее часто обливали краской, в Музей памяти XX века.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу написал письмо чешским властям, требуя передачи памятника России. Следком РФ возбудил по факту сноса памятника уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). В МИД Чехии назвали действия Следкома вмешательством во внутренние дела.

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