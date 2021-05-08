По делу о нападении на журналиста Кутепова за год никому не сообщили о подозрении – ГБР

Об этом в ГБР сообщили в ответ на запрос “Детектор медіа” 7 мая.

“Сообщение лице / лицам о подозрении не проводилось, досудебное расследование осуществляется в пределах сроков, предусмотренных УПК Украины. В настоящее время в уголовном производстве проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного преступления”, – говорится в ответе.

Контекст:

Конфликт Кутепова с полицейскими произошел во время съемки акции протеста предпринимателей, которые выступали против карантина у здания Кабмина 29 апреля прошлого года.

Кутепов вместе с коллегой снимали митинг предпринимателей, которые выступали против карантина. К ним подошло несколько патрульных полицейских и, как слышно на видео, опубликованном телеканалом, призвали журналистов покинуть проезжую часть. Позже журналисты снимали митинг с холма на противоположной от Кабмина стороне дороги. Полицейские попросили покинуть и этот район. Кутепов отказался, после чего полицейские вытолкали его с газона. “Или забираешь [камеру], или я сломаю”, – сказал один из полицейских журналистам.

На видео, которое сняли журналисты “Укринформа”, видно, что когда Кутепов снимал акцию с холма на противоположной от здания правительства стороне дороги, к нему подошли несколько полицейских. Между ними произошел эмоциональный диалог, а через несколько секунд один из правоохранителей схватил журналиста за руку и силой вытолкал с газона.

По данным hromadske, Кутепову сломали стабилизатор для камеры.

ГБР в тот же день сообщило, что открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины открыто на основании материалов СМИ.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность из-за применения силы к журналисту и призвал расследовать его.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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