В Украине в три раза занижена смертность от COVID-19 – американские исследователи

Американские исследователи опубликовали данные по 20 странам с наибольшим количеством смертей среди пациентов с COVID-19, в это число вошла Украина.

Методология подсчета реального числа жертв COVID-19, которая использовалась исследователями IHME, заключалась в сравнении числа всех ожидаемых смертей до начала пандемии коронавирусной инфекции с фактическими смертями во время пандемии.

В исследовании отмечается, что жертв эпидемии в Украине должно быть 138 507, а официальная статистика сообщила о 46 737.

“COVID-19 стал причиной примерно 6,9 миллиона смертей, что более чем вдвое превышает официальные цифры . IHME обнаружил, что данные о смертях от COVID-19 значительно занижены почти во всех странах. […] Многие случаи смерти от COVID-19 не регистрируются, потому что страны сообщают только о случаях смерти в больницах или у пациентов с подтвержденной инфекцией. Во многих местах слабая система отчетности о состоянии здоровья и низкий доступ к медицинской помощи усугубляют эту проблему”, – говорится в исследовании.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса. Глава Минздрава отметил, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.

По состоянию на 8 мая в Украине подтвердили более 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 46,2 тыс. пациентов с COVID-19.

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