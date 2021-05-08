 

Росстат назвал наиболее подорожавшие в апреле продукты

08.05.2021, 22:58, Разное
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В Росстате обнародовали данные о продуктах, цены на которые больше всего выросли за прошлый месяц текущего года. Сообщается, что в этом списке значатся морковь, свекла, а также яйца и сахар.

Кроме того, есть информация о том, что с первого квартала 2021 года продукты подорожали на 3,85%. Наиболее ощутим рост, если привести в пример свеклу. Она стала дороже на 20%.

За ней следует морковь, картофель и капуста. Примечательно, что есть овощи и фрукты, которые за аналогичный период времени снизились в цене. Речь в данном случае идет о томатах и апельсинах. Также более доступными для российского покупателя стали сметана и мед.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что перед майскими праздниками выросли цены на мясную продукцию. Свинина и баранина стали менее привлекательными по стоимости для россиян.

Это было напрямую связано как с ограничением поставок, так и со снижением предложения. Не последнюю роль в этом вопросе сыграло окончание Великого поста, которое совпало с началом майских праздников.

Эксперты поспешили успокоить граждан оптимистическими прогнозами. Они сообщили, что в ближайшее время предложение возрастет и цены скорректируются.



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