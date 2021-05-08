Мнение: Будни современного апартеида
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Вчера в Иерусалиме вспыхнули массовые протесты (которые тянутся еще с прошлой недели) против выселение израильским оккупационным режимом палестинцев из их домов с целью заселения еврейскими поселенцами района Шейх Джаррах.
По итогам протестов десятки человек были задержаны, более 200 получили ранения. Политика апартеида само собой продолжается.
Плюс сожжение палестинских полей 4-5 мая.
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Источник: Colonel Cassad
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