Мнение: Будни современного апартеида

Вчера в Иерусалиме вспыхнули массовые протесты (которые тянутся еще с прошлой недели) против выселение израильским оккупационным режимом палестинцев из их домов с целью заселения еврейскими поселенцами района Шейх Джаррах.

По итогам протестов десятки человек были задержаны, более 200 получили ранения. Политика апартеида само собой продолжается.

Плюс сожжение палестинских полей 4-5 мая.

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