Жертвами взрывов у школы для девочек в Кабуле стали более 50 человек

В результате взрывов у государственной школы для девочек в Кабуле погибли более 50 человек, свыше 150 человек пострадали, сообщают информационные агентства.

В субботу у школы взорвалась заминированная машина, затем последовали две ракетные атаки. Жертвами атаки стали 53 человека, пострадал 151 человек, сообщил источник в министерстве здравоохранения Афганистана. Как рассказал один из учителей, взрывы произошли, когда учащиеся покидали здание, большинство жертв – девушки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Pajhwok.

Представительство Евросоюза в Афганистане осудило нападение, назвав его «подлым террористическим актом». Как заявили в ЕС, «нацеленность в первую очередь на учащихся женской школы говорит о том, что это нападение на будущее Афганистана», на «молодых людей, полных решимости улучшить свою страну».

Миссия ООН в Афганистане, посольство Великобритании в Кабуле и представитель НАТО в Афганистане осудили взрывы, назвав их «зверствами» и «трусливыми, омерзительными нападениями на народ Афганистана», передает ТАСС со ссылкой на «1 TV».

Президент Афганистана Ашраф Гани считает, что ответственность за атаку несет радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). По его словам, талибы «увеличивают масштабы насилия и еще раз демонстрируют свою незаинтересованность в мирном урегулировании нынешнего кризиса». Однако сами талибы отрицают причастность к нападению. Ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна организация.

В конце апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана талибами на фоне вывода американских сил. Госдепартамент США уже призвал американских граждан срочно покинуть Афганистан. СМИ сообщили о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана.