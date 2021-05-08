Стали известны дата и место похорон экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева

Похороны бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева состоятся 11 мая, сообщил источник, знакомый с пожеланиями его близких.

Как сообщил источник ТАСС, Лигачева «похоронят на Троекуровском кладбище» в Москве.

Лигачев умер в столице 7 мая на 101-м году жизни. В 2013 году ему делали операцию на сердце. Напомним, Лигачев фактически был вторым лицом в КПСС после генсека Михаила Горбачева.

В 1985 году он поддержал кандидатуру Горбачева на выборах генсека. Позднее способствовал переводу в Москву первого секретаря Свердловского обкома КПСС Бориса Ельцина. Знаменит в том числе фразой, сказанной Ельцину – «Борис, ты не прав».