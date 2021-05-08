 

Посольство США приняло приглашение посетить парад Победы на Красной площади

08.05.2021, 22:50, Новости дня
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На параде Победы 9 мая в Москве Соединенные Штаты будут представлены временным поверенным в делах США в РФ Бартом Горманом, сообщила пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

Она сообщила, что «Горман будет присутствовать на параде», передает ТАСС.

Напомним, в Кремле рекомендовали послу США Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения консультаций. 23 апреля Салливан прибыл из Москвы в столицу США.

В воскресенье на Красной площади состоится военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По плану Минобороны, в нем будут участвовать свыше 12 тыс. военнослужащих, 191 единица наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов.



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