Посольство США приняло приглашение посетить парад Победы на Красной площади

На параде Победы 9 мая в Москве Соединенные Штаты будут представлены временным поверенным в делах США в РФ Бартом Горманом, сообщила пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

Она сообщила, что «Горман будет присутствовать на параде», передает ТАСС.

Напомним, в Кремле рекомендовали послу США Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения консультаций. 23 апреля Салливан прибыл из Москвы в столицу США.

В воскресенье на Красной площади состоится военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По плану Минобороны, в нем будут участвовать свыше 12 тыс. военнослужащих, 191 единица наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов.