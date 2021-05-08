 

Мнение: Импотенция власти

08.05.2021, 22:36, Разное
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Еще три года назад летал в командировку в Петрозаводск, после возвращения из которой написал про противостояние жителей 5-этажки и бизнесменов, пристроивших к их дому магазин.

Еще в декабре 2010 года было вынесено судебное решение о сносе незаконной пристройки, но власть в Петрозаводске настолько бессильна, что уже 11 лет не может исполнить постановление суда.

Два года назад, накануне Дня Победы 87-летий ветеран Великой Отечественной Николай Григорьевич Бакинов отправил письмо президенту России, в котором написал, что «советский народ победил фашизм за четыре года, а власти Карелии уже девять лет не могут добиться сноса незаконной пристройки торгового центра к дому, в котором живет ветеран».

В этом же письме ветеран написал, что за годы борьбы с незаконной пристройкой он понял, что «простые люди в нашем государстве никому не нужны». Ветеран Великой Отечественной сообщил Верховному Главнокомандующему, что он устал от такой жизни, от девяти лет издевательств, и что День Победы станет последним днем его жизни….
отсюда

Николая Григорьевича тогда удалось убедить отказаться от самосожжения…

А  судебное решение о сносе незаконной постройки до сих пор не исполнено.

Прикрывая свою импотенцию,  власти успешно борются с активистами, поддерживающими жильцов многострадального дома.

Сегодня в Петрозаводске задержали карельского блогера Алексея Трунова. Задержали, когда он шел в магазин. И задержали из-за публикации с призывом 9 мая поддержать ветеранов Великой Отечественной войны в их борьбе против незаконной пристройки.

Трунов пригласил жителей города на собрание в доме с незаконной торговой пристройкой «Невский пассаж».

Блогер объяснил: «Сама акция, которая будет проведена, это собрание жильцов. Она происходит на территории дома, ее согласовывать не надо ни с кем по закону. Мы просто на 9 мая собираемся поздравить ветеранов и обсудить вот эту дичайшую ситуацию по «Невскому пассажу». Одиннадцать лет беззакония, и уже семь лет не исполняется решение суда. И люди, которые здесь сейчас со мной находятся, они должны эту незаконную торговлю предотвратить, это административное нарушение. Но почему-то наказывают меня».

Конечно, отправить в кутузку блогера – проще, чем выполнить решение суда….   Но если это не импотенция власти, что это такое?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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