 

Мнение: За что банят на Фейсбуке, бесплатны ли соцсети и кредитоспособность по ВК

08.05.2021, 22:24, Разное
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1. Длинный список причин, по которым банят модераторы Фейсбука. Банят за фразу «резать, не дожидаясь перитонита». Банят за словосочетание «грузинские собаки», употреблённое по отношению к четвероногим мохнатым животным из Грузии. Банят за слово «глиномесы» применительно к подготовке глины для производства керамики. Короткая выдержка из перечня:

https://www.facebook.com/kettulissa/posts/10215431865910389

— за фото кильки в булке (порно);
— за анонс лекции с изображением распятия (демонстрации жестокости);
— за цитату статьи Даля о глаголе “майданить”;
— за скриншот антисемитского высказывания в свой адрес (автор высказывания забанен не был);
— бан на неделю за публикацию перевода фразы, автоматически сделанного Фейсбуком (и неверного, насколько я понимаю);
— за фото своего кобеля, где чуть-чуть видны его яйца (порнография);
— за слово араб в адрес лошади (розжиг);
— за комментарий о том, что мне не нравятся чёрные собаки (расизм);

2.  Минутка откровенности от владельцев Фейсбук. Они просят пользователей не отказываться от слежки, так как именно слежка за пользователями позволяет сохранить Фейсбук и Инстаграм «бесплатными»:

https://www.gazeta.ru/tech/2021/05/03/13581050/free_of_charge.shtml

Я поставил слово «бесплатные» в кавычки, так как в соцсетях, как и в жизни, действует простое правило. Если вы не знаете, за чей счёт сегодня банкет, значит банкет за ваш счёт. Понятно, что «бесплатным» соцсетям нужны огромные деньги, чтобы содержать сервера и платить зарплату программистам. Эти деньги соцсети извлекают из своих пользователей.

3. ВКонтакте судится с некой айти-компанией и с Национальным бюро кредитных историй. Хитрые программисты создали бота, который шерстит аккаунты ВКонтакте и записывает, кто с кем общается, кто какие фото выкладывает, кто какие цитаты из пацанских пабликов постит. По итогам данные покупают банки, чтобы использовать их для оценки кредитоспособности клиентов:

http://kad.arbitr.ru/Card/1f33e071-4a16-4bf9-ab17-4df80f6c1556

Отсюда следует нехитрая мораль. Если хотите комфортно жить в системе — ведите себя в соцсетях прилично. Если хотите защититься от давления матрицы, задумайтесь о том, чтобы отдать все кредиты банкам и жить дальше на свои деньги.

Источник: Место для дискуссий



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