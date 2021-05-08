 

Доктора напомнили, кому категорически нельзя употреблять свинину

08.05.2021, 22:14, Разное
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Доктора сообщили, что определенной категории людей запрещено употреблять свинину. Специалисты настаивают, что жирное мясо может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.
Медики предупреждают, что мясо может стать причиной заражений, изменений гормонального фона и спровоцировать артрит, кожные патологии, артроз. В мясе, которое выращивали в промышленных масштабах, может быть гормон роста, повышающий риски гормональных нарушений у человека. С гормоном роста связали возникновение некоторых опухолей и ожирение.

Также гистамин, который присутствует в свинине, может вызвать дерматиты, фурункулез и различные заболевания кожи. Высокая калорийность продукта приведет к лишнему весу, если люди ведут малоподвижный образ жизни. Специалисты предупреждают и о токсичности свиного мяса, что увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Но медики заявляют, что в умеренных количествах качественное красное мясо принесет организму только пользу. В таком продукте есть белок, цинк, магний, аминокислоты, селен и витамины группы B.

Источник: vpravda.ru



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