 

Фарминг криптовалюты ChiaCoin выведет из строя накопители SSD на 512 ГБ меньше чем за два месяца

08.05.2021, 22:14, Разное
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Процесс Фарминга криптовалют ChiaCoin от BitTorrent создает настолько сильную нагрузку на модули SSD-накопителей, что они выходят из строя, спустя несколько месяцев. Сообщение об этом появилось в Hadrware Times.
Разработчиками криптовалюты ChiaCoin во время презентации был сделаны акценты на том, что ее экологичность и простота не вызывает сомнений. Для майнинга ChiaCoin не потребуется устанавливать сверхдорогую видеокарту. Добыча новой криптовалюты может происходить с помощью обычных персональных компьютеров с SSD и HDD, имеющих перспективу большого объема. Кстати, разработчиками было предложено назвать добычу ChiaCoin не майнинг, а фарминг. На данный момент выяснилось, что процесс фарминга ChiaCoin может иметь и отрицательный эффект, он способен в быстром темпе вывести из строя систему твердотельных накопителей.

Исходя из расчётов специалистов, для поломки стандартного SSD на 512 ГБ потребуется два месяца, а накопители большего объёма, например, в терабайт смогут выдержать максимум три месяца. Учитывая то, что при использовании их с соблюдением обычного режима работы, запаса прочности накопителей хватает на пять лет. Еще более долгую работу смогут обеспечить системы накопителей с памятью типа MLC и SLC, однако они обходятся гораздо дороже.

Создателями ChiaCoin были открыты транзакции несколько дней назад, и в течении трех дней криптовалюта упала в цене с $1,8 тыс. за единицу до $600. Как отметил Hadrware Times, если цены стабилизируются на таком уровне, то это приведет не только к тому, что подорожают новые SSD, но и вызовет наводнение вторичного рынка изношенными накопителями. При этом пользователи, приобретая устройства, не будут знать, что их ресурс SSD практически исчерпан.

Источник: www.ixbt.com



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