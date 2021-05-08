 

В Донецкой области собаки напали на двух мужчин, один из них скончался – полиция

08.05.2021, 22:12, Новости дня
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“В полицию Мирнограда поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице на него и его родственника напали две собаки. Сотрудники полиции установили, что собаки породы кане-корсо, принадлежащие 54-летнему жителю, причинили телесные повреждения двум мужчинам. 37-летний заявитель травмирован, а младший пострадавший скончался на месте”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что погибшему было 34 года.

“Владелец животных объяснил, что собак использует для охраны дома. На ночь их оставляют во дворе домовладения не привязанными, свободного выхода за пределы двора животные не имеют, поскольку оно ограждено высоким забором. Как собаки оказались на улице, хозяин объяснить не может”, – рассказали в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Это предварительная квалификация, подчеркнули в ведомстве.

“Собаки находятся в вольере по месту их содержания под наблюдением ветеринара”, – проинформировали в полиции.

Контекст:

Кане-корсо – итальянская порода собак, предками которых считаются боевые псы, которых использовали в боях гладиаторов. Вырастают почти до 70 см в высоту и имеют массу до 50 кг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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