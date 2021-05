Возле школы для девочек в Кабуле прогремел взрыв, погибли более 30 человек, большинство – дети

Канал 1TV в Twitter отметил, что речь идет уже как минимум о 37 погибших и 56 раненных.

37 dead, 56 injured in attack near school in Dasht-i Barchi area of Kabul, most of casualties are students: MoI source

— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) May 8, 2021

Агентству Reuters в министерстве внутренних дел сообщили о 40 жертвах. Большинство погибших – школьницы, отмечает агентство.

Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в теракте группировку “Талибан”, заявление опубликовано на его сайте. Однако талибы, как пишет Associated Press, осудили атаку на школу и отрицают причастность к нему.

Очевидцы рассказали агентству, что взрыв был оглушительным, многие погибшие девочки – в возрасте от 11 до 15 лет.

Associated Press отмечает, что взрыв произошел шиитском районе на западе Кабула, и теракт усиливает опасения по поводу вероятной эскалации насилия в стране после вывода войск США и НАТО.

Контекст:

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

Представители США и радикального движения “Талибан” 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.

По информации Пентагона, в январе 2021 года в Афганистане находилось 2,5 тыс. американских военнослужащих. В 2001-м их было 98 тыс.

Президент США Джо Байден 14 апреля сообщил о выводе войск из Афганистана. По его словам, после убийства в 2011 году главаря террористической организации “Аль-Каида” Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане “становится все более неясным”.

25 апреля военные США начали покидать базы в Афганистане. По данным Reuters, американские войска планируют вывести до 11 сентября.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 2 мая допустил возможность захвата власти в Афганистане талибами после вывода американских войск.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—