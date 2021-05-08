Папа римский высказался за приостановку патентов на вакцины от коронавируса

По словам папы римского, “дух продвижения общего блага” побуждает бороться “за всеобщий доступ к вакцинам и временную приостановку прав интеллектуальной собственности”.

“Благодаря духу единства мы способны создать иную экономическую модель, более инклюзивную, справедливую, устойчивую. Из глобального кризиса нельзя выйти прежними, а только стать лучше или хуже”, – отметил Франциск.

Он считает, что “интернационализму вакцин” мешает “вирус индивидуализма”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В марте 2021 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал производителей вакцин против коронавируса отказаться от патентов. По его мнению, это необходимо для обеспечения вакцинации всего населения. Глава организации отметил, что отказ от патентов позволит странам производить и продавать дешевые копии вакцин, изобретенных в других странах.

По состоянию на 8 мая в мире сделали, по данным агентства Bloomberg, более 1,25 млрд прививок от коронавируса, однако большое количество вакцин смогли зарезервировать именно богатые страны.

ВОЗ одобрила шесть вакцин от коронавируса: от Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna, два варианта препарата от AstraZeneca (Astrazeneca-SK Bio и Covishield), а также препарат от Sinopharm.

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