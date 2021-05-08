 

Во время задержания шамана Габышева Росгвардия рассматривала возможность его убийства – СМИ

08.05.2021, 22:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом, по данным “Сибирь.Реалии”, во время заседания суда в Якутске по делу о принудительном лечении Габышева рассказал командир взвода Росгвардии. 

“Мы знали, что Габышев одаренный и общественный, поэтому решили не убивать”, – передали слова росгвардейца источники журналистов. 

Текущий судебный процесс в отношении Габышева начался 30 апреля и проходит в закрытом режиме, суд решает вопрос о его принудительном лечении шамана в психбольнице закрытого типа.

Контекст:

Габышев известен тем, что в марте 2019 года пешком отправился в Москву для проведения обряда “изгнания” Путина. Габышев считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Жителя Якутии задержали в сентябре на границе Бурятии и Иркутской области и вернули в Якутск.

В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, с него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В декабре 2019-го Габышев возобновил поход на Москву, его почти сразу снова задержали. На март 2020 года шаман планировал третий поход, но затем отложил его из-за пандемии коронавируса.

В мае 2020 года Габышева поместили в психиатрическую больницу. В июне суд постановил отправить шамана на принудительное лечение в психдиспансер. В иске утверждалось, что Габышев “страдает переоценкой своей личности”, потому что он высказывает идеи “навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и антихристом”, а также “призывает к свержению законно избранной власти”, писала “Новая газета”.

В июне же российский правозащитный центр “Мемориал” признал Габышева политическим заключенным. 22 июля его выпустили из лечебницы.

9 января 2021 года шаман заявил в аудиообращении, что планирует новый поход на Москву на белом коне против Путина. 

28 января его задержали и принудительно госпитализировали в медучреждение. Координатор “Правозащиты Открытки” Алексей Прянишников тогда рассказал, что во время задержания силовики взломали дверь в доме Габышева и избили его. После этого против якутского шамана открыли уголовное дело о насилии над полицейским.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.08 / Китай запустил баллистические ракеты для «предупреждения США»

26.07 / Подразделениям ЛНР приказано бессрочно прекратить огонь с полуночи 27 июля

05.04 / В Запорожье в результате пожара погибли три человека – ГСЧС

03.04 / Семенченко перевели из больницы в СИЗО

14.01 / Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках импичмента Трампа

09.01 / ФРГ согласилась работать с США над общим «планом Маршалла» для поддержки демократии

08.09 / Суд отклонил апелляцию Моралеса, оспаривающую запрет баллотироваться в парламент

25.09 / Guardian – высшую награду Великобритании для животных впервые получила крыса

28.06 / В Британии создали охлаждающую одежду

25.01 / После несанкционированной акции в Москве завели дело о нарушении санитарных норм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика