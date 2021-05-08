Во время задержания шамана Габышева Росгвардия рассматривала возможность его убийства – СМИ

Об этом, по данным “Сибирь.Реалии”, во время заседания суда в Якутске по делу о принудительном лечении Габышева рассказал командир взвода Росгвардии.

“Мы знали, что Габышев одаренный и общественный, поэтому решили не убивать”, – передали слова росгвардейца источники журналистов.

Текущий судебный процесс в отношении Габышева начался 30 апреля и проходит в закрытом режиме, суд решает вопрос о его принудительном лечении шамана в психбольнице закрытого типа.

Контекст:

Габышев известен тем, что в марте 2019 года пешком отправился в Москву для проведения обряда “изгнания” Путина. Габышев считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Жителя Якутии задержали в сентябре на границе Бурятии и Иркутской области и вернули в Якутск.

В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, с него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В декабре 2019-го Габышев возобновил поход на Москву, его почти сразу снова задержали. На март 2020 года шаман планировал третий поход, но затем отложил его из-за пандемии коронавируса.

В мае 2020 года Габышева поместили в психиатрическую больницу. В июне суд постановил отправить шамана на принудительное лечение в психдиспансер. В иске утверждалось, что Габышев “страдает переоценкой своей личности”, потому что он высказывает идеи “навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и антихристом”, а также “призывает к свержению законно избранной власти”, писала “Новая газета”.

В июне же российский правозащитный центр “Мемориал” признал Габышева политическим заключенным. 22 июля его выпустили из лечебницы.

9 января 2021 года шаман заявил в аудиообращении, что планирует новый поход на Москву на белом коне против Путина.

28 января его задержали и принудительно госпитализировали в медучреждение. Координатор “Правозащиты Открытки” Алексей Прянишников тогда рассказал, что во время задержания силовики взломали дверь в доме Габышева и избили его. После этого против якутского шамана открыли уголовное дело о насилии над полицейским.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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