 

Пушков: Нет причин поздравлять с Днем Победы глав Украины и Грузии

08.05.2021, 22:04, Разное
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Член Совета Федерации заявил, что праздник 9 мая является для президентов Украины и Грузии поводом для новых выпадов в адрес России. По мнению Алексея Пушкова, главы стран в очередной раз попытаются принизить роль СССР в победе над нацистской Германией.

В своем твиттер-аккаунте он отметил, что с Днем Победы нужно поздравлять ветеранов, а также всех жителей Украины и Грузии, которые чтят 9 мая и помнят о подвиге советских солдат. Отметим, что с позицией Пушкова согласились сотни русскоязычных пользователей.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к лидерам и жителям стран СНГ по случаю 76-й годовщины Победы. Он призвал их бороться с любыми попытками исказить или пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные преступления нацистов и “их приспешников”.

Алексей Пушков недавно прокомментировал видеообращение украинского президента Владимира Зеленского российскому коллеге. Глава Незалежной предложил Путину встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы получить полное представление о конфликте в регионе.

Сенатор назвал выступление политика бессмысленным. В своем телеграм-канале Алексей Пушков порекомендовал украинскому лидеру оставить “выспренно-пустые речи” и наконец заняться серьезным делом – решением ситуации на юго-востоке страны.



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