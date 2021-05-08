Вячеслав Володин пообщался с жителями Ржева

Тему состояния дорог в регионе подняла жительница деревни Погорелки, находящейся в 30 километрах от Ржева. Женщина пожаловалась на качество дорожного полотна и попросила решить наболевшую проблему.

“Мы 20 с лишним лет сюда ездим. Дороги кошмарные, не проехать”, – возмутилась она.

По словам Вячеслава Володина, в будущем до Ржева пройдет новая четырехполосная дорога. Проектная документация будет подготовлена уже в этом году.

“Со следующего года начнутся работы. Приезжать с Москвы будет более комфортно”, – отметил спикер.