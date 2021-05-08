В Турции заметили желание США вернуть Россию в 1990-е

Журналист турецкого агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу заявил, что США хотят вернуть Россию во времена правления президента Бориса Ельцина, чтобы ослабить влияние страны в мире.

По словам Кемалоглу, приход в Белый дом Джо Байдена предопределил новый виток напряженности в отношениях с Россией. Одной из причин, как считает журналист, стало усиление влияния Москвы на большом пространстве от Ближнего Востока до Кавказа во время президентства Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Как подчеркнул автор, Вашингтон не желает развития тесного сотрудничества РФ и Турции и пытается ослабить его путем изоляции и санкций против Москвы. При этом, регулярно вводя все новые ограничительные меры, США утверждают, что готовы сотрудничать с Россией, исходя из своих интересов. В пример журналист привел давление Штатов на ЕС, чтобы не допустить завершение строительства «Северного потока – 2», и одновременное увеличение закупок российской нефти в 2020 году.

Кемалоглу считает, что недавние высылки российских дипломатов из Болгарии и Чехии стали следствием действий США, которые хотят «наказать» Россию.

Вашингтон желает превратить Россию в «страну времен Бориса Ельцина», то есть снизить ее активность на мировой арене, считает Кемалоглу.

Однако, по его мнению, это маловероятно, учитывая сохраняющееся могущество Москвы в военной, космической, энергетической областях, а также в сфере ядерной энергетики и медицины.

Ранее Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон.

Напомним, 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против РФ пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели».