 

NI попытался разгадать «изюминку» предстоящего парада Победы

08.05.2021, 21:56, Новости дня
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Американский журнал The National Interest отметил, что в День Победы над Красной площадью впервые пролетит стратегический бомбардировщик Ту-160 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Как отмечает издание, для участия в параде выделено 53 боевых самолета и 23 вертолета. При этом ключевую роль в полете над Москвой занимает именно Ту-160, который прошел модификацию. The National Interest считает, что РФ намерена продемонстрировать не столько его, сколько гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми снабдят ракетоносец, информирует «ИноСМИ».

Американское издание подчеркивает, что «Кинжал» обладает меньшей дальностью, нежели крылатые ракеты Х-55СМ, которыми оснащен Ту-160, однако «Кинжал» намного быстрее их, поскольку он способен развивать скорость до 10 Махов, в результате чего Ту-160 получает такое средство преодоления американской противоракетной обороны, которого у него прежде не было.

The National Interest также отметил, что помимо воздушного показа на Параде Победы будет представлена механизированная колонна из 190 машин, среди которых будут 35 различных типов новой и модернизированной военной техники. Маршем по Красной площади пройдут в общей сложности более 12 тыс. военнослужащих в составе 37 пеших парадных расчетов.

Ранее начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин сообщил, что воздушно-космические силы покажут новый элемент на авиационном параде в 2021 году: истребители Су-35с сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации.



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