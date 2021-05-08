 

Сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в парламенте

08.05.2021, 21:56, Новости дня
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Шотландская национальная партия (ШНП) и «зеленые», которые выступают за отделение региона от Великобритании, гарантировали себе большинство мест в региональном парламенте (Холируде), свидетельствуют результаты региональных выборов, прошедших 6 мая.

Подсчет голосов еще продолжается, однако ШНП и «зеленые» в совокупности уже получают 65 мест в 129-местном законодательном органе. Это усилит позиции лидера шотландских националистов Николы Стерджен, которая требует от Лондона права провести повторный референдум о независимости, передает ТАСС.

Стерджен сообщила о праве народа Шотландии самостоятельно определиться со своим будущим и призвала Лондон не мешать этому процессу. «Народ Шотландии проголосовал за то, чтобы дать партиям, выступающим за независимость, большинство в парламенте Шотландии. ШНП и шотландские «зеленые» вместе ясно заявляли, что привержены идее референдума в течение предстоящего срока действия парламента», – сказала лидер ШНП.

Она добавила, что вопрос о референдуме должен находиться «в ведении парламента Шотландии» и что «это не решение для [премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона или политика из Вестминстера».

В 2014 году Шотландия проголосовала на референдуме за сохранение региона в составе Соединенного Королевства, однако в 2016 году прошел референдум о членстве в ЕС, на котором Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, а Шотландия – против.



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